THY'de 'Gıdıklanma' Krizi: Kim Bu Sorumsuz Sorumlular?

Türk Hava Yolları'nın (THY) uzun uçuşlar için aldığı yatak takımlarının kullanan kişileri 'gıdıkladığı' ortaya çıktı.

Gazeteci Uğur Cebeci, yolcuların gıdıklanmaktan rahatsız olduğunu belirtti.

Cebeci, hatalı ve eksik imalattan kaynaklanan bu sorunun neden alım yapıldığına dair endişelerini de dile getirerek, "Kim bu sorumsuz sorumlular" diye sordu.

Cebeci şunları yazdı:

"Geçtiğimiz günlerde THY uzun uçuşlarında business koltukları için yeni yatak takımlarını devreye aldı. Koltuğa geçen kalın çarşaf, yastık ve yorgandan oluşan takımda ciddi bir sorun yaşanmaya başlandı.

Yatak çarşafı görevi yapan kalın kılıfın başucu kısmı hatalı imalat yüzünden koltuk dik duruma getirdiğinde yolcuları özellikle boyun kısmından gıdıklamaya başlıyor. Çarşafın koltuğa geçirildiği yan dikilen lastik de işe yaramıyor. Yolcu yatarken sorun olmasa da yüksek türbülanslarda ya da ikram nedeniyle koltuk dikleştiğinde ensenizden başlayıp başınıza ulaşan ve huzursuz eden temas ortaya çıkıyor. Uçakta sinek olduğu ve onun bu işi yaptığı sanılsa da bir el hareketi ile neyin ne olduğu anlaşılıyor. Ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığı şaşkınlığı da gündeme geliyor.

Hatalı ve eksik imalattan kaynaklanan bu durumun nasıl oldu da THY’de teslim alanlar tarafından fark edilmediğini anlamak mümkün değil. Bunu kabul edip ödeme yapan bu ‘sorumsuz sorumluların’ kim olduğunu bilmiyoruz.

Ama umarım şirket belirler ve bu hatanın giderilmesi için imalatçıya bir kuruş dahi ödemeden sorunu giderir."