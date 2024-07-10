Yaşar Güler 15 Temmuz'da Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı: 'Yat' Emrine Uymayınca Hepsi Üzerime Çullandı

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne sayılı günler kala Dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, neler yaşadığını anlattı.

Yaşar Güler, 'Yat' emrine uymayınca darbeci askerlerin müdahalesi ile karşılaştığını dile getirdi.

Dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'na anlattı.

Saat 21.25 civarında makam odasına büyük bir bağırış ve çağırışla yüzleri maskeli, kıyafetlerinden özel kuvvetler mensubu olduğunu anladığı 10-12 kadar darbeci askerin girdiğini söyleyen Bakan Güler, "'Yat' emrine uymayıp bir tanesini yere fırlatınca hepsi üzerime çullandı ve boğuşma yaşandı. Türk askerinin, düşman askerine dahi yapmayacağı muamele ile karşılaştım" dedi.

"ÜSTEĞMEN EVLADIMIZ, HAİN EMİR SUBAYINI VURDU"

Odasında elleri kelepçeli bir şekilde beklerken, emir subayının sivil kıyafetle içeri girdiğini belirten Güler, 'Gözlerimi ve ellerimi bağlayarak beni zorla bir araca bindirdiler. Kısa süre sonra, aracın önünde oturan kişinin 'Kapıyı aç, ateş ederim!' diye bağırması üzerine sesinden emir subayım olduğunu ve nizamiyeye geldiğimizi anladım. Karşılıklı bağrışmalar sonrası birkaç el ateş sesi geldi. Hain emir subayım öldü. Odamdan beni sürükleyerek çıkardıkları zaman personelden biri nizamiyeyi arayarak, 'Yaşar Paşa'yı kaçırıyorlar, sakın çıkarmayın' demiş. Genelkurmay Muhafız Tabur Komutanı Yarbayımız; aracın kaputuna yatarak çıkmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Hain emir subayı, kahraman yarbayımızı ateş ederek ağır yaraladı. Bunu gören Muhafız Taburu'ndan üsteğmen evladımız hain emir subayını vurarak öldürdü. O gece beni infaz etmekle görevlendirilen emir subayının öldürülmesi kırılma noktalarından birisiydi' ifadelerini kullandı.

"İNSANİ MUAMELE YOKTU"

'Bir müddet bekledikten sonra helikopterle bilmediğim bir yere götürüldüm. Odaya hapsedildim. F-16'ların seslerini duydum. Darbecilerin merkezi Akıncı Üssü'nde olduğumuzu anladım" diyen Güler, "Gece boyu bir odada ellerim ve gözlerim bağlı kaldım. Bütün ömür boyu yaşadıklarımı gün gün, saat saat hepsini yaşayarak sabahı getirdim. İnsani hiçbir muamele yoktu. Sabaha karşı bomba seslerini duydum. Hainler uçakları bir daha kaldıramasınlar diye bizimkilerin Akıncı Üssü'nün pistini bombaladıklarını düşündüm' şeklinde konuştu.