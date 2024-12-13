THY Yeni Rota İçin Tarih Verdi! Haftada 3 Sefer

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ekşi, THY’nin Libya'nın Bingazi şehrine gerçekleştireceği uçuşlarının Ocak 2025'te başlayacağını açıkladı.

THY Yeni Rota İçin Tarih Verdi! Haftada 3 Sefer

Ağustos ayında Şili, Mısır, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, Fransa, Sudan, Kazakistan ve Somali’de yeni uçuş hatları açacaklarını duyuran Türk Hava Yolları, yeni bir rotayı daha duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı X üzerinden Ocak 2025'te başlayacak olan seferi açıkladı. Ekşi, THY’nin Libya'nın Bingazi şehrine uçuş gerçekleştireceğini belirtti.

THY Yeni Rota İçin Tarih Verdi! Haftada 3 Sefer - Resim : 1

“3 SEFER İLE BAŞLIYORUZ”

Trablus kentine düzenledikleri seferlerin devam ettiğini açıklayan Bilal Ekşi, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor.

Kaynak: AA

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