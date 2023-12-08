THY hava koşulları sebebiyle 18 seferini iptal etti
Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları, şehre düzenleyeceği 18 seferi iptal etti. Uçuşlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.
Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.
Kaynak: AA
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