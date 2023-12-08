Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek hakkında yeni gelişme

Sosyal medya platformları üzerinden pornografik görüntüleri yayıldığı için gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sosyal medya platformları üzerinde pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’i gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Bağdaçiçek, "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için, "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi. Bağdaçiçek savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

160 TAKİPÇİSİNE GÖNDERMİŞ

Gizem Bağdaçiçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben twitter (X) sosyal medya platformunda '....' kullanıcı adlı hesabın sahibiyim. Bu hesaptan zaman zaman günlük hayatıma ilişkin paylaşımlar yaparım. Bazen bu paylaşımlarda iç çamaşırlı ve spor yaparken görüntülerim olur. Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım" ifadelerini kullandı.

"BEN DE MAĞDURUM"

Bağdaçiçek ifadesinin devamında, "Bana göstermiş olduğunuz çıplak ve pornografik görüntüler bana aittir. Ancak bu görüntüleri sadece 160 takipçimle paylaşmıştım. Paylaşım yaptığım bu platform görüntülerin kaydedilmesine, hatta ekran görüntülerinin alınmasına izin vermez. Bu görüntüler tanımadığım kişiler tarafından başka bir telefonla çekilerek sahte hesaplarla sosyal medyaya sızdırılmış. Ben sosyal medya platformu Türkiye'de yasaklandıktan sonra paylaşım yapmadım. Bilgim ve rızam dışında X platformunda yayınlanan görüntüler eskidir. Avukatım bu görüntülerin yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bu olayın mağduruyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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