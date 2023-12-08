Marmara Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Gemlik Körfezi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Marmara Denizi'nde deprem

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmişti.

Depremin ardından 4.5, 3.6 büyüklüklerinde başta olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşanmıştı.

Kandilli Rasathanesi'nin duyurusuna göre yine Gemlik Körfezi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

14:05 sularında meydana gelen deprem, yerin 10.6 kilometre altında kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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