Marmara Denizi'nde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Gemlik Körfezi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmişti.
Depremin ardından 4.5, 3.6 büyüklüklerinde başta olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşanmıştı.
Kandilli Rasathanesi'nin duyurusuna göre yine Gemlik Körfezi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
14:05 sularında meydana gelen deprem, yerin 10.6 kilometre altında kaydedildi.
#DEPREM
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/jUCyAcNPEV
08.12.2023, 14:05:01 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 10.6 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 8, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
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