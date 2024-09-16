THY Açıkladı: 'Kara Liste'de Kaç Kişi Var?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 440 kişinin kara listeye alındığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Uçuş güvenliği hepimizin önceliğidir. Uçuş güvenliğini tehdit eden ,ekiplerimize sözlü veya fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde, listede 440 kişi bulunmaktadır."

Kaynak: Gerçek Gündem