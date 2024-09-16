Ünlü Spor Yazarı Ahmet Çakır Hayatını Kaybetti
TSYD, ünlü spor yazarlarından Ahmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Çakır, bir süredir beyin tümörü nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Bir süredir beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Ahmet Çakır hayatını kaybetti.
Spor dünyasının tanınan isimlerinden olan spor yazarı Ahmet Çakır, 72 yaşında beyin tümörüne karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkezi'nin yayımladığı başsağlığı mesajında “Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı üyemiz Ahmet Çakır’ı kaybettik. Allah rahmet eylesin” ifadeleri kullanılırken, TSYD ayrıca Çakır'ın cenazesiyle ilgili bilgilerin kısa süre içinde paylaşılacağını açıkladı.
AHMET ÇAKIR KİMDİR?
1952’de Kastamonu’da doğdu. 1960’ta ailesiyle İstanbul’a geldi. 1974’te TRT İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başlayan Çakır, 1982’de Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.