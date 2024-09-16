Gelin-Damada Takılan Takı Hem Şaşırttı Hem Güldürdü

Mersin sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan düğününde takı merasiminde dikkat çeken anlar yaşandı. Gelin ve damada beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takıldı.

Gelin-Damada Takılan Takı Hem Şaşırttı Hem Güldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan evlendi. Gelin Seher Öz’ün babası Ali Öz ve damat Ahmet Doğan’ın babası Ali Doğan, Silifke ilçesinde çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürdükleri için, düğünde genç çiftlere beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu taktı.

Düğünde takı merasimini yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Çiftçilikle geçiniyoruz. Adet olmuştur. Genelde düğünlerde para ve altın takılır. Biz bugün çok daha değerli bir şey takacağız. Genç çiftlerimize tohum takacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı olur. Bol ve bereketli bir yaşamları olur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Damat Ahmet Doğan da, “Silifke yöresinde, bölgemizde çiftçilikle uğraşılmaktadır. Babalarımız çiftçilikle uğraştığı için bugün bize tohum takıldı” diye konuştu. Gelin Seher Öz ise, “Beşi bir yerde altın yerine tohum takıldı. Ülkemizde daha bereketli ürünler yetiştirilir inşallah” şeklinde konuştu.

Mersin Silifke'de Hasat Başladı: Meyvelerin Kraliçesi, Bütün Kanser Hastalıklarına DüşmanMersin Silifke'de Hasat Başladı: Meyvelerin Kraliçesi, Bütün Kanser Hastalıklarına DüşmanGüncel

Kaynak: Posta

Etiketler
Mersin
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
İstanbul’da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 3,8 Milyon Sentetik Hap Ele Geçirildi İstanbul’da Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı
Açılmayan Kapının Ardından Ölüm Çıktı Açılmayan Kapının Ardından Ölüm Çıktı