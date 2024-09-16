Gelin-Damada Takılan Takı Hem Şaşırttı Hem Güldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan evlendi. Gelin Seher Öz’ün babası Ali Öz ve damat Ahmet Doğan’ın babası Ali Doğan, Silifke ilçesinde çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürdükleri için, düğünde genç çiftlere beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu taktı.

Düğünde takı merasimini yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Çiftçilikle geçiniyoruz. Adet olmuştur. Genelde düğünlerde para ve altın takılır. Biz bugün çok daha değerli bir şey takacağız. Genç çiftlerimize tohum takacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı olur. Bol ve bereketli bir yaşamları olur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Damat Ahmet Doğan da, “Silifke yöresinde, bölgemizde çiftçilikle uğraşılmaktadır. Babalarımız çiftçilikle uğraştığı için bugün bize tohum takıldı” diye konuştu. Gelin Seher Öz ise, “Beşi bir yerde altın yerine tohum takıldı. Ülkemizde daha bereketli ürünler yetiştirilir inşallah” şeklinde konuştu.

Kaynak: Posta