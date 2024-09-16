Açılmayan Kapının Ardından Ölüm Çıktı

Kocaeli'de bakıcısına kapıyı açmayan 86 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açılmayan Kapının Ardından Ölüm Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bakıcısının çaldığı kapıyı açmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

İzmir'in Kadıköy mahallesi Esendal sokakta meydana gelen olayda, 86 yaşındaki Fatma Gencel'in haftada iki gün temizlik ve yemek için yanına gelen bakıcısı, sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Açan olmaması üzerine yakınlarına ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede eve girilirken, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin ölümü şüpheli görmesi üzerine, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde detaylı araştırma yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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