Mersin Silifke'de Hasat Başladı: Meyvelerin Kraliçesi, Bütün Kanser Hastalıklarına Düşman

Tropikal iklim meyvesi olan guava, bölgede üreticiler tarafından büyük ilgi görüyor. Tarlada kilosu 15 TL'den alıcı bulan guavanın, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Silifke’nin Sökün Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide bulunan 700 guava ağacı ile hasat gerçekleştirilirken, Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, guavanın tropikal iklim bölgelerinde yaygın olarak yetiştirildiğini belirtti. Levent, özellikle Orta Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde geniş plantasyonlarda yetiştirilen bu meyvenin besleyici özellikleri ile dikkat çektiğini vurguladı.

İşte guavanın 10 faydası...