Mersin Silifke'de Hasat Başladı: Meyvelerin Kraliçesi, Bütün Kanser Hastalıklarına Düşman
Mersin'in Silifke ilçesinde, "meyvelerin kraliçesi" olarak bilinen ve anavatanı Güney Amerika ile Batı Hindistan olan guava meyvesinin hasadına başlandı.
Kaynak: İHA
Tropikal iklim meyvesi olan guava, bölgede üreticiler tarafından büyük ilgi görüyor. Tarlada kilosu 15 TL'den alıcı bulan guavanın, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.
Silifke’nin Sökün Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide bulunan 700 guava ağacı ile hasat gerçekleştirilirken, Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, guavanın tropikal iklim bölgelerinde yaygın olarak yetiştirildiğini belirtti. Levent, özellikle Orta Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde geniş plantasyonlarda yetiştirilen bu meyvenin besleyici özellikleri ile dikkat çektiğini vurguladı.
İşte guavanın 10 faydası...
Uzmanlar, guavanın sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirtiyor. İşte guavanın 10 faydası:
1. C Vitamini Deposu: Guava, yüksek miktarda C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur.
2. Sindirim Sistemine Destek: Lif zengini guava, sindirimi düzenler ve kabızlığı önler.
3. Antioksidan Kaynağı: Antioksidan içeriği ile serbest radikallere karşı savaşarak hücre hasarını önler.
4. Göz Sağlığını Korur: A vitamini içeriğiyle göz sağlığını destekler ve görme yetisini güçlendirir.
5. Kanserden Korur: Likopen antioksidanı sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.
6. Kan Şekerini Dengeler: Kan şekerini düzenleyici etkisiyle diyabet hastalarına fayda sağlar.
7. Cilt ve Saç Sağlığına Destek: İçerdiği vitamin ve minerallerle cilt ve saç sağlığını korur.
8. Kolesterolü Düşürür: Kolesterol seviyelerini düşüren lif içeriğiyle kalp sağlığını destekler.
9. Kemik Sağlığını Destekler: Kalsiyum zengini olan guava, kemik sağlığına katkı sağlar.
10. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Lif oranı yüksek, düşük kalorili yapısıyla tokluk hissi verir ve kilo kontrolünü destekler.