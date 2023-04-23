Thodex ‘vurguncusu’ Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi: 'Ben dolandırıcı değilim'

253 milyon dolarlık ‘vurgun’ yapan Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Arnavutluk'ta gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirilen Özer, sabah saatlerinde önce sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Burada raporu alınan Özer daha sonra yeniden emniyete getirildi. Özer evrakları tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Özer'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde "Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim" dediği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem