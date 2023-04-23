Thodex ‘vurguncusu’ Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi: 'Ben dolandırıcı değilim'

253 milyon dolandırıarak yurtdışına kaçan Fatih Özer yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Özer, adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Thodex ‘vurguncusu’ Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi: 'Ben dolandırıcı değilim'

253 milyon dolarlık ‘vurgun’ yapan Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Arnavutluk'ta gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirilen Özer, sabah saatlerinde önce sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Burada raporu alınan Özer daha sonra yeniden emniyete getirildi. Özer evrakları tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Özer'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde "Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim" dediği bildirildi. 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Thodex - Faruk Fatih Özer
Son Güncelleme:
CHP'li Özkan'dan Urla tepkisi: Türkiye'de kayyum istemiyoruz demokrasi istiyoruz. Belediyelere kayyum atanması uygulaması 15 Mayıs'ta son bulacak CHP'li Özkan'dan Urla tepkisi: Türkiye'de kayyum istemiyoruz demokrasi istiyoruz
Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor Sarmanın yanına yakışan en iyi 7 lezzet! Faydasını ve lezzetini katlıyor
CHP'li Muharem Erkek'ten Osman Kavala paylaşımı: 14 Mayıs vurgusunda bulundu Muharem Erkek'ten Osman Kavala paylaşımı
Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında: Rakamlar netleşmeye başladı Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında
Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3 puan önünde; ittifaklar arası makas daralmaya başladı Anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3 puan önünde
Her an milyoner olabilirler: İşte doğuştan zengin olmaya aday 3 burç Her an milyoner olabilirler: İşte doğuştan zengin olmaya aday 3 burç
Kısmetse Olur evinde deprem: Sevilen bir çift daha yarışmadan ayrıldı Kısmetse Olur evinde deprem: Sevilen bir çift daha yarışmadan ayrıldı
Merve Boluğur yeniden ekranlara dönüyor Merve Boluğur yeniden ekranlara dönüyor