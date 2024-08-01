TFF'ye de Girdi: Eski Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a Bir 'Ballı' Görev Daha!

Çiçeği burnunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göreve başlar başlamaz dikkat çeken değişiklikler yaptı. Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar, TFF Dış İlişkiler Başkanı olarak görevlendirildi. Birpınar’ın hem bakan müşaviri, hem Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı hem de TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı olarak yani üç ayrı görev üstlenmesi dikkat çekti.

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TFF'ye de Girdi: Eski Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a Bir 'Ballı' Görev Daha!

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Mali Genel Kurul oylamasında yeni TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetimini şekillendirirken dikkat çeken isimlere görevler verildi.

Yapılan görevlendirmelerle TFF Dış İlişkiler Kurulunda Mehmet Emin Birpınar, Amatör Futbol Disiplin Kurulunda Tacar Çağlar, Etik Kurulunda Rıdvan Gündoğdu, Kulüp Lisans Kuruluna ise Mustafa Çattık başkanlığa getirildi.

ÜÇ AYRI GÖREV

Bu atamalarda en dikkat çeken isim Mehmet Emin Birpınar oldu. Mehmet Emin Birpınar, hem Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda banka müşaviri ve 1000 Yatırımlar Yönetim Kurulu Üyesi sıfatlarını taşıyor.

SAĞ KOLU DA YÖNETİM KURULUNDA

Birpınar’ın danışmanlığı yürüten, sağ kolu Haris Pojata'nın durumu ise bambaşka. Haris Pojata Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Müdürü pozisyonundayken aynı zamanda Mehmet Emin Birpınar'ın oğlunun şirketinde de Yönetim Kurulu üyesi.

PERDECİLİKTEN MALİ İŞLERE

Birpınar'ın gençlik yıllarından arkadaşı, dostu; mesleği perdecilik olan Yusuf Köseoğlu ise
Emlak Katılım Bankasının idari mali işler direktörü. Yani satın almadan sorumlu kişi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Öte yandan TFF’nin yeni Dış İlişkiler Kurulu Başkanı olan Mehmet Emin Birpınar’ın eski paylaşımları özellikle Gezi sürecinde attığı tweetler ise oldukça dikkat çekici. İşte o paylaşımlar:

TFF'ye de Girdi: Eski Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a Bir 'Ballı' Görev Daha! - Resim : 1

TFF'ye de Girdi: Eski Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a Bir 'Ballı' Görev Daha! - Resim : 2

TFF'ye de Girdi: Eski Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'a Bir 'Ballı' Görev Daha! - Resim : 3

TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu Dönemi BaşlıyorTFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu Dönemi BaşlıyorSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

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