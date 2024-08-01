Giresun'da Denize Giren Kadın Akıntıya Kapılarak Boğuldu

Giresun'da serinlemek için denize giren yabancı uyruklu kadın akıntıya kapılarak boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren eşi ise tedavi altına alındı.

Giresun'da Denize Giren Kadın Akıntıya Kapılarak Boğuldu

Giresun'un Keşap ilçesinde Düzköy Halk Plajı'ndan serinlemek için denize giren Suudi Arabistan uyruklu Aıdah Saıed Alsaıarı (30) ve eşi Rasha Eıdhah Alsaıarı (25) akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizden çıkartılan çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Rasha Eıdhah Alsaıarı müdahalelere rağmen kurtarılamadı, eşinin ise tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA

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