Evinin Önünde Yaktığı Ateş Yangına Neden Oldu

Karabük'te evinin önünde ateş yakan genç kız, yangına neden oldu. Genç kızın tedavisi ambulansta tamamlandı.

Evinin Önünde Yaktığı Ateş Yangına Neden Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürülürken, alevlere müdahale eden genç kızın yüzünde ve kollarında yanıklar meydana geldi.

Olay Karıt Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Bir kişi kağıtları ve kullanılmayan yatağı evinin önünde yaktığı sırada ateşteki kıvılcım otluk alana sıçradı. Kısa sürede yayılmaya başlayan alevleri söndürmekte zorluk yaşayan vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ailesiyle müdahale etmek isteyen genç kızın yüzünde ve kollarında yanıklar oluştur. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken genç kızın tedavisi ambulansta tamamlandı.

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