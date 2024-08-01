Kütayha'da Yüzlerce Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin 960 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akkent Mahallesi’nde denetim yapan Yunus Timleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta ve şüphelilerin üst aramalarında piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan bin 960 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçtaki Ö.Z. (29) ile G.A. (25) isimli karı koca gözaltına alınarak gerekli işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.