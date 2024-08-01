Eski Eşinin Evinde Yakalandı: 145 Suç Kaydı Var!

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 145 suç kaydı olan ve 28 yıl 8 ay hapis cezası olan kişi, jandarma ekiplerince eski eşinin evinde yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Eşinin Evinde Yakalandı: 145 Suç Kaydı Var!

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 145 suç kaydı olan ve 28 yıl 8 ay hapis cezası olan kişi, jandarma ekiplerince eski eşinin evinde yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde suçlulara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Suç Araştırma Dedektifleri ve Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 145 suç kaydı, 7 ayrı suçtan aranması ve 28 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası bulunan Y.B. (47), eski eşinin evinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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