CHP'den Giresun'da Fındık Mitingi

CHP, Giresun'da yarın Fındık Mitingi düzenleyecek. Mitinge ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, fındık üreticimizin sesini duymak istemeyenlere güçlü bir şekilde duyuracak. Fındıkta üreticinin emeğinin karşılığı olan 160 lira fiyatın mutlaka verilmesi gerekiyor" dedi.

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CHP'den Giresun'da Fındık Mitingi

CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP'nin yarın düzenleyeceği Fındık Mitingi öncesinde Giresun'a geldi.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Adem'e CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Giresun Miletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP PM Üyeleri Ali Abbas Ertürk ve Yalçın Gökgöz de eşlik etti.

'160 LİRANIN VERİLMESİ GEREKİYOR'

Hükümetin uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle ülkenin dört bir yanında tarım üreticilerinin büyük sıkıntılar yaşadığının altını çizen Adem, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, fındık üreticimizin sesini, duymak istemeyenlere güçlü bir şekilde duyuracak. Fındıkta üreticinin emeğinin karşılığı olan 160 lira fiyatın mutlaka verilmesi gerekiyor. Fındığın yetiştirilmesinin önemli bir maliyeti var, bu maliyetin karşılanabilmesi gerekiyor. Ayrıca, dünyaca bilinen ve talep edilen Giresun kalite tombul fındığa yüzde 10 daha yüksek fiyat verilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar

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