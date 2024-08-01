Abdüllatif Şener'in Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Anneanne Leyla Çetiner'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ardından ikindi namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde Çetiner için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Abdüllatif Şener, eşi Berrin Şener, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, eski bakanlardan Taner Yıldız ve İsmet Yılmaz, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çetiner'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA