Abdüllatif Şener’in Oğlu, Anneannesini Öldürdü

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Abdüllatif Şener’in Oğlu, Anneannesini Öldürdü - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

OĞLUNU TORPİLLE GÖREVE GETİRMİŞTİ

Abdüllatif Şener CHP milletvekili iken oğlu Bedirhan Şener, 14 Mayıs seçimlerinden 4 gün önce torpille TBMM Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti. Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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