Elazığ'da Korkutan Deprem

Elazığ'ın Yedipınar ve Sivrice ilçeleri arasında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Elazığ'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre deprem, Sivrice ve Yedipınar ilçeleri arasında gerçekleşti.

Saat 21.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, deprem yerin 3.6 km derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler
Elazığ Deprem
Son Güncelleme:
İstanbul'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Kişi Öldü İstanbul'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı
Bursa'nın En Güzel İlçesi Açıklandı! İstanbul ve Ankara'dan Akın Akın Ziyaret Ediliyor Bursa'nın En Güzel İlçesi Açıklandı! İstanbul ve Ankara'dan Akın Akın Ziyaret Ediliyor
Doğalgaza Yüzde 38 Zam Geldi Doğalgaza Zam Geldi!
Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor
ÇOK OKUNANLAR
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi
Suikastın Olduğu Konutta Dikkat Çeken İsim: Hedef Sadece Haniye miydi? Hedef Sadece Haniye miydi?
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak
MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti