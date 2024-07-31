Elazığ'da Korkutan Deprem
Elazığ'ın Yedipınar ve Sivrice ilçeleri arasında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre deprem, Sivrice ve Yedipınar ilçeleri arasında gerçekleşti.
Saat 21.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçülürken, deprem yerin 3.6 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 31, 2024
YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/Uch75INT2L
31.07.2024, 21:26:13 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 3.6 km#Kandilli
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