Abdüllatif Şener'den İlk Açıklama

Eski bakan ve başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini rehin alıp öldürmesinin ardından ilk açıklama geldi. Abdüllatif Şener, "Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil." dedi.

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Abdüllatif Şener'den İlk Açıklama

Ankara'nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi Meneviş Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesi anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Abdüllatif Şener'in kayınvalidesi olduğu öğrenilen Leyla Çetiner hayatını kaybetti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sözcü'ye konuşan Abdüllatif Şener, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu, eşinin hayatta olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil."

Abdüllatif Şener’in Oğlu, Anneannesini ÖldürdüAbdüllatif Şener’in Oğlu, Anneannesini ÖldürdüGüncel

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Abdüllatif Şener’in Oğlu, Anneannesini Öldürdü Abdüllatif Şener’in Oğlu, Anneannesini Öldürdü
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