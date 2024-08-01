Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar

Rehin aldığı anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Şener'in bir süre gözlem altında tutulacağı ve rahatsızlığının tedavi edilebilecek düzeyde olması durumunda tutuklanarak cezaevine gönderileceği kaydedildi.

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Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

ADLİ PSİKİYATR SERVİSİNDE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin karar, raporun hazırlanmasının ardından verilecek.

İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in evinde yapılan aramada çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu ve olayla ilgili cinayet davasının açılacağı öğrenildi.

Şener'in rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği kaydedildi.

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