Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı

Hatay'da bir otomobil dere yatağına devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı

Hatay’da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Reyhanlı - Antakya yolu Uçak Kardeşler Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kaza sonrasında yaralanan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Antakya
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