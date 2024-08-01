Özel Okul Öğretmenlerine İndirimli Ulaşım

Özel okul öğretmenleri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla kent içi toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanacak.

Örgün eğitim veren temel eğitim kuruluşlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) 5580 sayılı kanun dahilinde çalışan öğretmenleri kapsayacak uygulama; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İzmir Metro ve Tramvayı ile İZDENİZ’in yanı sıra Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da geçerli olacak.

Bu kapsamdaki öğretmenlerin hizmetten yararlanabilmek için Öğretmen İzmirim Kart başvurusu yapması gerekiyor. Başvurular 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren şahsen alınmaya başlanacak.

İstenen belgeler ve başvuru noktalarına ilişkin bilgilere www.izmirimkart.com.tr üzerinden ulaşılabilir.