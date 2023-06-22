Tezcan Karakuş Candan'ın pasaportu iptal edildi: 'Ülkenin ayıbıdır'

Mimarlar Odası Ankara Şube’sinden bugün yapılan yazılı açıklamada; Şube Başkanı Candan’ın, 2-9 Temmuz arasında Danimarka’nın Başkenti Kopenhag’da yapılacak olan Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Konferansı ve seçimlerine Mimarlar Odası delegesi olarak gitmeye hazırlanırken İçişleri Bakanlığı tarafından hususi pasaportunun iptal edildiğini öğrendiği duyuruldu.

"HERHANGİ BİR TEBLİĞ YAPILMADI"

Açıklamada, Candan’ın; TOGO ikiz kulelerinde haksız kazanç elde edilmesi sebebiyle açtığı dava üzerine imar planlarının iptal edilmesinden sonra, Sinan Aygün’ün şikâyeti ile İçişleri Bakanlığı tarafından devlet memurluğundan çıkartıldığı da hatırlatıldı. Candan’ın, Danıştay kararına rağmen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre herhangi bir şekilde disiplin amiri olmayan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan işlemin iptali için idare mahkemesinde açtığı dava devam ederken, pasaportunun 19 Ekim 2022 tarihinde iptal edildiği öğrenildi. Hususi pasaportu ile ilgili Candan’a herhangi bir tebliğ yapılmadığı belirtilirken, Candan’ın avukatlarının yargıya başvurduğu kaydedildi.

Candan’ın açıklaması şöyle:

"ULUSLARARASI BİRLİK DELEGESİ AMA KONGEREYE KATILAMIYOR"

“Keyfi işten çıkartma, hukuka aykırı işlemlerle, bilgi verilmeden hususi pasaportumun iptal edilmesi, Uluslararası Mimarlar Birliği’nin kongre delegesi olarak, Kopenhag’daki kongreye katılamıyor olmam ülkenin ayıbıdır. Ülkem adına üzüntülüyüm. Her türlü maddi ve manevi haklarım için avukatlarım yargıya başvurdu. Bu ülkeye adalet özgürlük ve demokrasi gelene kadar, mücadeleye devam edeceğiz.”