Sinan Ateş'e yakınlığıyla biliniyordu: Ülkü Ocakları Başkanına hapis cezası

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e yakınlığıyla bilinen eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in 'cinayet' suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Davanın görüldüğü Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ünel'e, Emrullah Kaplan'ı öldürmesi nedeniyle müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra bu ceza, Ünel'e yönelik haksız fiil nedeniyle 12 yıla düşürüldü. Ünel'e 6'da 1 oranında 'iyi hal' indirimi de uygulayan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü.

SALDIRGANLARA 7'ŞER AY HAPİS

Gazete Duvar'dan Abidin Yağmur'un haberine göre, eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel, 9’u Ülkü Ocakları üyesi, 2’si Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yönettiği Etimesgut Belediyesi çalışanı 11 kişinin saldırısına uğramış, kavga sırasında ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek Emrullah Kaplan’ın ölümüne neden olmuştu.

Mahkeme ayrıca, Ünel'e saldıran 11 kişiden 10'unu basit yaralama suçundan 7’şer ay cezasına çarptırdı. Ünel'e saldıran sanıklara basit yaralama suçundan verilen cezalar ertelendi.

'KENDİ SİLAHIMLA ÖLDÜRÜLECEKTİM'

Sosyal medya paylaşımlarında Sinan Ateş'e verdiği destekle bilinen Ünel, davanın 16 Haziran'daki karar duruşmasında hayatını kaybeden Emrullah Kaplan ve kendisine saldıran diğer 10 kişiyi tanımadığını belirtti. Ünel, olayın yaşandığı gün, üzerindeki 200 bin Türk Lirası'nı bankaya yatırmaya gittiğini, yağma ve gasp edilme korkusuyla babasına ait ruhsatsız silahı da yanına aldığını ileri sürdü. Saldırıya uğrayınca hedef gözetmeden ateş açtığını iddia eden Ünel, "Kendi silahımla ben öldürülecektim. Kasıtlı olarak kimseyi öldürmedim" ifadelerini kullandı.

Ünel’in avukatları da sanığın çok sayıda kişinin ani saldırısına uğradığını, şok, korku ve endişe içinde silaha sarıldığını, sanıklarla boğuşma sırasında silahın ateş aldığını savundu.

10 SANIK GÖZDAĞI İÇİN ORGANİZE SALDIRI İDDİASINI REDDETTİ

Çağrı Ünel’e saldırı düzenlemek, bu saldırıyı videoya kaydetmek üzere Adana’dan toplu halde Mersin’e geldikleri, keşif yaptıkları, saldırı yerini belirledikleri iddiası iddianamede yer alan 8’i Adana Ülkü Ocakları üyesi, 2’si MHP’li Etimesgut Belediyesi çalışanı sanıklar ise saldırı için organize oldukları iddialarını reddetti.

Sanıklar, Adana’da buluştuklarını, Mersin’e gezmek için geldiklerini, Mersin’de bir otelde kaldıklarını, Çağrı Ünel’i tanımadıklarını iddia etti. Sanıkların ifadelerinde, Kuvayı Milliye Caddesi'nde araçlarını park ederken Ö.A’nın Çağrı Ünel’le kavga etmesi nedeniyle olay yerine gittiklerini ileri sürüldü.

Sanıklardan Ö.A. ise Çağrı Ünel’i tanıdığını, sosyal medyada aralarında tartışma olduğunu, Mersin’e gezmek için geldiğini, Çağrı Ünel’e tesadüf edince arkasından koşup vurduğunu ve aralarında boğuşma çıktığını anlattı.

'VİDEO ÇEKMİYORDUM, YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE BANKA İŞLEMİ YAPIYORDUM'

Çağrı Ünel’e yapılan saldırıyı videoya kaydetmekle suçlanan S.A. olay sırasında bankamatikten yüz tanıma yöntemiyle işlem yaptığı için telefonunun yüz hizasında olduğunu ileri sürdü. T.S. ise olay sırasında sanıklardan A.A. ile kaldırımda sohbet ettiğini, kavganın çıkması üzerine olay yerine gittiğini, çekim yapmadığını ileri sürdü.

Çağrı Ünel’in avukatları ise maktulün de aralarında olduğu grubun Çağrı Ünel’e bıçakla saldırdığını, saldırıdan önce Ünel’in evinin civarında keşif yaptıklarının HTS kayıtlarından anlaşıldığını, saldırı için ıssız ve tenha bir sokağa gitmesini bekledikleri, Ünel banka işlemlerini yaparken sanıkların tümünün bankanın bulunduğu caddede ve sokakta olduklarını, sanıkların tümünün telefonlarının o süre içinde baz aldığını ve organize şekilde saldırının yapıldığını ileri sürdü.

MÜEBBET HAPİS CEZASI 12 YILA İNDİ

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Çağrı Ünel’i, 'Emrullah Kaplan’ı kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın bu suçu kendisine yönelik haksız saldırı altında, haksız fiilin getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında işlediğini kabul ederek cezayı 12 yıla, sanığın mahkeme sürecindeki pişmanlığı nedeniyle 10 yıla indirdi.

SANIKLARIN BAŞKA MAHKEMELERDEN BENZER HÜKÜMLERİ VAR

Mahkeme, Çağrı Ünel’e saldırıda bulunmakla suçlanan sanıklara da 'basit yaralama' suçundan 9 ay ceza verdi, ardından iyi hal gerekçesiyle bu cezaları 7 ay 15 güne indirdi ve erteledi.

Mahkeme, Bursa, Adana ve Urfa'daki çeşitli mahkemelerce benzer suçlar nedeniyle ceza alan sanıklar S.A, N.S, H.C, İ.Ç. ve C.G’nin dosyalarının bu mahkemelere gönderilmesine de karar verdi.