Muğla'da bin 386 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da jandarma ekipleri tarafından 1 Mayıs-19 Haziran'da yürütülen denetimlerde bin 386 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Muğla'da bin 386 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla yürütülen denetimlerde 138 olaya müdahale edildi.

Denetimlerde bin 386 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 42'si tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen araçlara ise 1 milyon 244 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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