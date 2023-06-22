Hatay'da göçük altındakilerin hayatını kurtaran madenci yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli ve 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak deprem bölgesine yardıma giden madencilerden Hüseyin Eroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü’ne bağlı ocakta çalıştığı sırada üzerine taş ve kömür parçaları düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Hatay'da göçük altındakilerin hayatını kurtaran madenci yaşamını yitirdi

Gönüllü olarak gittiği Hatay'da çok sayıda insanın hayatını kurtarmakta büyük katkıları olan Zonguldaklı madenci Hüseyin Eroğlu, çalıştığı maden ocağında üzerine taş ve kömür parçaları düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Eroğlu için Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Muharremler Köyü Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TTK Genel Müdürlüğü ile Müesseseler yöneticileri, GMİS’e bağlı şubelerin başkanları ve yöneticileri, şehit madencinin mesai arkadaşları, madenciler ve yakınları katıldı.

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