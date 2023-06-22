CHP'den gençler için 'ücretsiz pasaport' teklifi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 25 yaş altı gençlerin pasaport harcından muaf tutulmasına ilişkin kanun teklifi hazırladı.

Teklife göre öğrenim görüp görmediğine bakılmaksızın, 25 yaşını doldurmamış hiçbir gençten pasaport defter bedeli ve pasaport harcı alınmayacak.

25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ GENÇLERE ÜCRETSİZ PASAPORT

Yurt dışına seyahat etmek isteyen bir gencin eğer eğitim hayatı bittiyse, 3 yıldan uzun süreli bir pasaport çıkarması için 3295 TL pasaport harcı ödemesi gerektiğini vurgulayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Defter bedeli ve yurtdışı çıkış harcı da eklendiğinde önümüze oldukça masraflı bir tablo çıkıyor. Gençlerimizin, iş ve eğitim olanaklarını geliştirmek için yurt dışına çıkmak amacıyla pasaport alırken ödedikleri yüksek miktarlardaki harçların son bulmasını istiyoruz. Bu aynı zamanda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sürekli gündeme getirdiği konudur. Teklifimizle, eğitimine devam eden ve etmeyen genç ayrımını da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mevcut ekonomik koşullarda gençlerin yurtdışı seyahatleri büyük bir maddi yük oluşturmaktadır. Her geçen gün TL karşısında değer kazanan yabancı para birimleri, yurtdışına çıkmak isteyen her vatandaşımız için kâbus olmuştur. Gençlere, yurtiçi ve yurtdışını gezme tavsiyesinde bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anlaşılan o ki ulaşım ücretlerinden haberi yok. Çoğu üniversite öğrencisi için bayramlarda bile okuduğu şehirden memleketlerine gitmek çok zor hale geldi. Bu söylemde samimilerse kanun teklifimize destek vermekle başlayabilirler.”

Kaynak: Gerçek Gündem