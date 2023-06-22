İş yerlerine ceza yağıyor: Peki sebebi ne?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişilerin başta özel hayatlarının gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alıyor. Kanun işletmelerin mevcut veri işleme alışkanlıklarını kökten değiştiren düzenlemeler getiriyor.

Kanunla birlikte iş hayatında da önemli değişikliklere gidildi. Personel devam kontrol sistemlerinde sıklıkla kullanılan parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik veri kullanılan kimlik doğrulama altyapılarına yönelik denetimler sürüyor.

EMSAL NİTELİKTE KARAR

Parmak izi ile bireylerin bilgilerinin elde edilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılığına yönelik tartışmalar sürerken KVKK’dan emsal nitelikte bir karar çıktı.

Danıştay’ın parmak izi ya da yüz tarama sistemi gibi biyometrik yöntemlerin kamusal alan da olsa “özel hayatın gizliliği” ilkesi çerçevesinde bulunduğu ve toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmadığı yönündeki kararının ardından KVKK da emsal bir hüküm kurdu.

KVKK Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla, parmak iziyle yapılan mesai uygulamasının yasaya aykırı olduğunu hüküm altına aldı.

Kararda şöyle denildi:

"Müşahhas olayda biyometrik veri işlenmesi hususlarında Kanunun 6. maddesinde yer alan işleniş şartlarından biri olan açık rızanın unsurlarının tam anlamıyla sağlanmadığı ortadadır. Öte yandan açık rızanın unsurları sağlanmış olsa bile veri sorumlusu tarafından ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verisi niteliğini haiz biyometrik veri kategorisindeki parmak izi bilgisinin mesai takibi amacıyla işlenmesinin Kanunun 4. maddesinde yer alan işlendikleri maksatla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi ilkesine aykırı olduğu unutulmamalıdır. Kanunun 12. Maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ’kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek’ yükümlülüğüne aykırı davrandığı değerlendirilen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 300.000 TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

“AÇIK RIZALARI GEREKMEKTEDİR”

Konuyla ilgili Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulunan Ermaner&Karabay Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Harun Karabay, keyfi bir şekilde parmak izi kişisel verisinin işlenmesinin işyerleri için oluşturacağı tehditlere dikkat çekti.

Avukat Harun Karabay, “Kişilerin parmak izleri, KVK Kanununa göre özel nitelikli kişisel verilerdendir ve dolayısıyla Kanun’da sayılı istisnalar haricinde işlenebilmeleri için kişilerin açık rızaları gerekmektedir. İşyerlerine giriş çıkışlarda, parmak izi almadan, bir kart vasıtasıyla giriş çıkışların takip edilebileceği ve dolayısıyla parmak izi alımının gereksiz bir kişisel veri işlemesi olacağı ortadadır. Kurul da bu kapsamda, açık rıza olmaksızın ve gerekli olmaksızın keyfi bir şekilde parmak izi kişisel verisinin işlenmesini doğru bulmamakta ve idari para cezası karar vermektedir” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem