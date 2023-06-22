Marketten aldığı sucuğun içinden çıkan şey şoke etti! Kızartırken neye uğradığını şaşırdı...
Elazığ'da marketten sucuk alan vatandaş, tavada kızartmaya başlayınca gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
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Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı. Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.
Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.
Kaynak: İHA
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