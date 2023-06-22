Disney Plus'tan Türkiye kararı: Proje alımı durduruldu

Türkiye pazarına girmesiyle heyecan yaratan Disney Plus, proje alımlarını durdurdu. Henüz yayınlanmayan projelerin akıbeti kafalarda karışıklık yarattı.

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Disney Plus'tan Türkiye kararı: Proje alımı durduruldu

Geçen yıl 14 Haziran'da Türkiye pazarına giren Disney Plus, yeni proje alımlarını durdurdu. Yıldız isimlerle yapılan marka yüzü anlaşmalarının ise Disney’in kardeş kuruluşu FOX’a kaydırılacağı öne sürüldü.

Son olarak 'Arayış' ve 'Aktris' dizilerini izleyiciyle buluşturan Disney Plus, tüm dünyada alınan karar doğrultusunda yeni proje alımlarını 2024 sonuna kadar durdurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni gelişme çerçevesinde daha önce çekilen projelerden Aras Bulut İynemli’nin başrol oynadığı 'Atatürk' ve birkaç proje dışında diğer projelerin platformda yayınlanmaması gündeme alındı.

Yıldız isimlerle yapılan marka yüzü anlaşmaları da Disney’in kardeş kuruluşu FOX’a kaydırılacak.

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