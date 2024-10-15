Ters Dönen Otomobilden Çıkıp Kayıplara Karıştılar

Bartın'da refüje ve kaldırıma çarparak ters dönen otomobildeki 1 kişi hafif yaralanırken, araçtan yara almadan çıkan 3 kişi olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ters Dönen Otomobilden Çıkıp Kayıplara Karıştılar

Bartın’da Çaydüzü Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana gelen kazada Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce orta refüje, sonra kaldırıma çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilde 4 kişi bulunduğunu belirten olayın görgü tanıkları, otomobildeki 3 kişinin kendi çabaları ile araçtan çıktığını dile getirdiler. Kaza ihbarı üzerine ise bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Araçtan yara almadan çıkan 3 kişinin ise hemen olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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