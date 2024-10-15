İstanbul'da Hareketli Saatler: Hastane Bahçesinde Ateş Açıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bıçaklı kavgada yaralanan kişilerin yakınları arasında çıkan tartışma gerginliğe dönüştü. Havaya ateş açılmasıyla polis devreye girerken, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde iddiaya göre 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi olduğu esnada acil servise gelen grup arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik esnasında iddiaya göre bir şüpheli havaya silahla ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden oldu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da Hareketli Saatler: Hastane Bahçesinde Ateş Açıldı - Resim : 1

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çekilen görüntüde havaya ateş açılan anlar kameraya yansıdı. Ateş açan kişinin şüpheli mi yoksa sivil polis mi olduğu anlaşılamazken çevredeki vatandaşların konuşmaları ve paniği ekrana yansıdı. Kavgaya ilk müdahale hastane polisi tarafından yapılırken, daha sonrasında hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Şüphelilerden bazıları koşarak kaçarken polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da Hareketli Saatler: Hastane Bahçesinde Ateş Açıldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! 3 Ay Sonra Her Şey Tepetaklak Olacak Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! Her Şey Tepetaklak Olacak
Eşyaları Sokağa Atıp Evini Ateşe Verdi! Polis İkna Edemeyince Özel Harekat Devreye Girdi Eşyaları Sokağa Atıp Evini Ateşe Verdi!
Harcına 2 Kaşık Eklerseniz Biber Dolması Daha İyi Pişiyor ve Lezzeti Katlanıyor... Harcına 2 Kaşık Eklerseniz Biber Dolması Daha İyi Pişiyor ve Lezzeti Katlanıyor...
Uyuşturucu Bağımlısı, Komisere Saldırdı! Vurularak Etkisiz Hale Getirildi Uyuşturucu Bağımlısı, Komisere Saldırdı!
Tarihi Konakta Yangın Tarihi Konakta Yangın
Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı