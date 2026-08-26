Terörsüz Türkiye Sürecini Hedef Alan Hesaplara İnceleme

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 'Terörsüz Türkiye' sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı.

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Terörsüz Türkiye Sürecini Hedef Alan Hesaplara İnceleme
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İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme' sürecini provoke eden sanal medya içerikleri mercek altına alındı.

İncelemelerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terörü öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabın dezenformasyon ve manipülasyon içeren, gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi.

Bazı kullanıcıların toplumun hassasiyetlerini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye çalıştığı belirlendi. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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