Haluk Levent'in Instagram Hesabına Erişim Engeli

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Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Haluk Levent’in X hesabının erişime kapatılmasının ardından yeni bir karar daha aldı.

Buna göre Levent’in yaklaşık 3,7 milyon takipçili Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA