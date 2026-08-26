Haluk Levent'in Instagram Hesabına Erişim Engeli
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Haluk Levent’in X hesabından sonra Instagram hesabı da erişime engellendi.
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Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Haluk Levent’in X hesabının erişime kapatılmasının ardından yeni bir karar daha aldı.
Buna göre Levent’in yaklaşık 3,7 milyon takipçili Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararın, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle alındığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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