Trafikte Yeni Dönem: 5 Gün Sonra Herkes Bunu Kullanacak

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Trafikte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama için geri sayım başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen eylem planı kapsamında oluşturulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül 2026'da faaliyete geçecek. Yeni sistemle birlikte vatandaşların trafik kazalarının ardından hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden daha kolay ve hızlı şekilde iletebilmesi amaçlanıyor.

AMAÇ 'HASAR TAKİP' ARAMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK

Yeni sistemin kurulmasının nedenlerinden biri de trafik kazalarının ardından ortaya çıkan usulsüz aramalar. SEDDK'nın açıklamasına göre bazı organize yapılar, kazazede bilgilerini hukuka aykırı yöntemlerle elde ederek vatandaşları çağrı merkezleri üzerinden arıyor. Bu kişilerden 'hasar takip vekaleti' alınması için ısrarlı girişimlerde bulunulduğu belirtiliyor. Eylem planıyla bu tür yapıların faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve vatandaşların hasar ihbarlarını doğrudan ve daha kolay şekilde yapabilmesi amaçlanıyor.

HASAR TAZMİNAT SÜRECİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Eylem planı yalnızca hasar ihbar sisteminin kurulmasıyla sınırlı değil. Kaza sonrasında hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı ve adil şekilde sonuçlandırılması amacıyla denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji alanlarında çeşitli tedbirler de hayata geçiriliyor.

Alo 193'ün devreye alınması öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eylem planı kapsamında bugüne kadar atılan adımlar ve bundan sonraki dönemde uygulanacak tedbirler değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi