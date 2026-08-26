Fethiye'deki Paraşüt Kazasında Acı Haber: Pilot ve Turistin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan pilot ile Çin uyruklu yolcusu, kayalık alana düştü. Her 2 kişinin de cansız bedenlerine 10 saatlik bir operasyonda sonra ulaşılabildi.

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Fethiye'deki Paraşüt Kazasında Acı Haber: Pilot ve Turistin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı
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Yamaç paraşütü pilotu Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden tandem uçuş için havalandı. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü.

Fethiye'deki Paraşüt Kazasında Acı Haber: Pilot ve Turistin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı - Resim : 1

10 SAAT SONRA ULAŞILDI

Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi nedeniyle ekipler, kazazedelere ulaşmak için yaklaşık 10 saat süren çalışma yürüttü. Operasyona helikopterle de destek sağlandı.

Fethiye'deki Paraşüt Kazasında Acı Haber: Pilot ve Turistin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı - Resim : 2

Ekipler, zorlu çalışmanın ardından kayalık bölgede iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler, bulundukları bölgeden alınarak helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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