Alihan Kuriş Soruşturmasında Firari İsim Yakalandı

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu firari olarak aranan Akay'ın, Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde bir yakınına ait evde bulunduğu tespit edildi. Akay, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Akay'ın üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramada cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyal ile daha önce bulunan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların araştırıldığı belirtildi.

İncelemelerde söz konusu belgelerin hangi amaçla saklandığı, belgelerin muhafaza edilmesi konusunda kimlerin talimat verdiği ve süreçte başka kimlerin rol aldığı belirlenmeye çalışılıyor. Soruşturma kapsamında ayrıca örgütün mali yapılanmasının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde önceki gün gerçekleştirilen aramada 37 klasör ele geçirilmişti. Klasörlerde hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanaklarının bulunduğu belirtilmişti. Mehmet Akay'ın ise toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde rol aldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Akay'ın, örgüte ait evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve belgelerin muhafaza edilmesi sürecinde aktif rol aldığı yönünde tespitlere ulaşıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: DHA