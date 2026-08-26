Alparslan Kuytul Hakkında İşkence İddiası: 'Sırtında Sopa Kırdı'

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmanın iddianamesinde yer alan gizli tanık beyanları dikkat çekti. Operasyon kapsamında aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Kuytul, 2021 yılında iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında kaçırmayı gerçekleştiren kişileri azmettirdiği iddiasıyla da yargılanmaya başlamıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, yapılanmanın iç işleyişine ilişkin gizli tanık beyanlarına da yer verildi.

'KUYTUL'UN BİLGİSİ DIŞINDA CEZA VERİLEMİYORDU'

Gizli tanık, yapılanma içerisinde bazı kişilerin ödüllendirilmesi veya cezalandırılmasının liderin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Tanık, herhangi bir kişinin Kuytul'dan habersiz şekilde ödüllendirilemediğini veya cezalandırılamadığını iddia etti.

İddianamede yer alan beyana göre, çarşıda kasetçilik yaptığı belirtilen bir kişinin bir kadına cep telefonu üzerinden mesaj göndermesinin ardından yapılanmanın önde gelen bazı isimleri bir araya gelerek bu kişiyi dövdü.

Ancak olayın Kuytul tarafından öğrenilmesinin ardından, bu kişilere tepki gösterdiği öne sürüldü. Gizli tanık, Kuytul'un karar alan kişilere “Benden habersiz neden böyle bir iş yaptınız?” diye sorduğunu ve ardından onları dövdüğünü iddia etti.

'SIRTINDA SOPA KIRDI'

Tanık beyanında, olayların ardından bazı kişilerin yapılanmadan ayrıldığı, H.K. isimli kişinin ise ayrılmayarak itaat etmeyi sürdürdüğü ve bu nedenle darbedildiği ileri sürüldü. Gizli tanık, Kuytul'un H.K.'nin sırtında sopa kırdığını da iddia etti. İddianamede yer alan bu anlatımın ardından, tanığın sözünü ettiği H.K.'nin ifadesine de yer verildi.

Müdafii huzurunda ifadesi alınan H.K., kendisine yöneltilen sorular üzerine yeğenine sarkıntılık ettiği belirtilen bir kişiyi uyarmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte gittiklerini anlattı. H.K., olayın daha sonra Alparslan Kuytul tarafından öğrenildiğini söyledi.

İfadesine göre H.K., vakıf merkezinde Kuytul ile görüştü. H.K., Kuytul'un kendisine bir sopa verdiğini ve birlikte gittiği arkadaşını dövmesini istediğini öne sürdü. H.K., kendisinin bu konuda sormaya gerek olmadığını söylemesi üzerine Kuytul tarafından elindeki sopayla darbedildiğini iddia etti. H.K.'nin olay nedeniyle şikayetçi olmadığı da iddianamede belirtildi.

Kaynak: İHA