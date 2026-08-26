Narin Güran Dosyasında Sıcak Gelişme: ‘Şeytantepe’ Belgeseline Soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetine ilişkin 'Şeytantepe' belgeseli hakkında soruşturma başlattı. Kararın, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın resmi başvurusu üzerine alındığı bildirildi.

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Narin Güran Dosyasında Sıcak Gelişme: ‘Şeytantepe’ Belgeseline Soruşturma
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle 'Şeytantepe' belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.

BELGESEL HAKKINDA

'Şeytantepe' belgeseli, 140journos adlı hesap tarafından Youtube'dan yayınlanmıştı. Belgeselde Narin'in babası Arif Güran ve bazı akrabalarının yanı sıra gazeteciler (İsmail Saymaz, Onur Erkan) adli bilişim uzmanı Tuncay Beşikçi ve davadaki sanık avukatlarının (Mustafa Demir, Yılmaz Demiroğlu, Onur Akdağ) değerlendirmelerine yer verilmişti.

Belgeselde genel hatlarıyla kolluk kuvvetlerinin ve medyanın Güran ailesini suçlu göstermek amacıyla hareket ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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