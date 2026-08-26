Manisa'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Manisa'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
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Dalkara Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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