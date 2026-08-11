'Terörsüz Türkiye' Sürecinde 'Çerçeve Yasa' TBMM'den Geçti! 10 Maddelik Yol Haritası Belli Oldu

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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kritik eşiğin aşılmasının ardından gözler sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi.

SİLAHSIZLANMA SÜRECİ BAŞLIYOR, MİT TAKİP EDECEK

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinde yer alan en önemli konulardan biri terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi oldu. Bu kapsamda silahların teslimi için mekanizmalar kurulacak, sürecin şimdiye kadarki kısmını koordine eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyerek bilgilendirmede bulunacak. Teknik seviyede atılacak adımların hassasiyetle yürütülmesi için yapılan çalışmalar devam ederken, terör örgütünün silah depoları belirlenirken şimdiye kadar teslim olan ve önümüzdeki dönemde teslim olması planlanan teröristlerin ifadelerinden yararlanılacak.

ÖRGÜT ELİNDEKİ TÜM EKİPMANLARI TESLİM EDECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, uzun yıllardır süren terörle mücadele operasyonları kapsamında Türk güvenlik birimlerinin bilgisi dahilinde olan sınır ötesindeki silah ve mühimmatlar teslim alınacak. Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanları ilgili birimlere teslim edilecek. Silahların belirlenen yerlere bırakılacağı ve MİT'in sahada tespit yapacağı da ifade ediliyor.

BÖLGELERDE ARAMA-TARAMA YAPILACAK

Senelerdir saklanan silah ve mühimmat depolarının bir kısmının örgüt mensuplarınca bilinmiyor ya da unutulmuş olabileceğinden hareketle TSK bölgelerde arama-tarama faaliyetlerinde bulunacak.

Örgütün tamamen tasfiyesi ve silahsızlanma süreci ise 10 maddede hayat bulacak.

İŞTE 10 MADDEDE SİLAHSIZLANMA SÜRECİ

1- Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanlar teslim edilecek

2- Silahlar belirlenen yerlere bırakılacak MİT sahada tespit yapacak

3- Teslim olan teröristlerin ifadeleri ışığında silah depoları tespit edilecek

4- Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede arama tarama yapacak, her taşın altına bakacak, tespit edilen silahlar teslim alınacak

5- Silah, mühimmat, araç gereç, patlayıcı madde kayıt altına alınacak.

6- Teslim alma görevi yurtdışında Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçinde de polisjandarma teşkilatı yetkisinde olacak.

7- PKK'lı teröristler sınır ötesinde diplomatik misyonlara şahsen ya da avukatları aracılığıyla başvurabilecek.

8- Teslim olmayan terör örgütü mensupları bireysel ya da şehirlerde organize olarak toplu halde teslim olabilecek.

9- Silahların teslim edildiği ve örgütün kendini tamamen feshettiğinin teyidinin ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından karar alınacak.

10- Resmi Gazete'de terör örgütünün feshine ilişkin ilanla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek.

Kaynak: Sabah