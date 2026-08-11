TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Çerçeve Yasa' Mesajı: 'Bundan Sonraki süreç Tıkır Tıkır İşleyecek'

'Çerçeve yasa'nın kabul edilmesinin ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini söyledi. Zaman zaman çok zor virajlardan geçtiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek" dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Çerçeve Yasa' Mesajı: 'Bundan Sonraki süreç Tıkır Tıkır İşleyecek'
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde hazırlanan çerçeve yasanın Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından Meclis’te açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Geçen sene 5 Ağustos’ta başladığımız komisyon çalışmaları Terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı, bugün alınan sonuçla bu kapı açılmıştır, Bu tarihi dönüm noktasında çok yoğun emek var.

'YENİ DÖNEMİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

* Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Zaman zaman çok zor virajlardan geçtik. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah. Bu akşam, Meclis'in bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim.

'BAHÇELİ’NİN YOL AÇICI ÖNERİLERİLERİYLE BU NOKTAYA GELİNDİ'

* Bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara şükranlarımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi bu sürecin başından itibaren güç vermiştir. MHP'nin sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oturumun bitişine kadar dikkatle süreci takip etmesi, yol açıcı önerileri ile birlikte bu noktaya gelinmiştir.

* Komisyon çalışmalarına titizlikle destek veren 50 milletvekili arkadaşlarımıza, bütün siyasi partilere, CHP'ye, Dem Grubu'na çok teşekkür ediyorum. AK Parti Grubu Meclis'in birinci partisi olarak sürece büyük katkı yapmıştır. Tarihi dönüm noktasında yoğun emeğin olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştı. Sadece yasa teklifi hazırlanmadı.

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Kaynak: AA

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