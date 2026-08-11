Kuşadası Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 14 Kişi Tutuklandı

Kuşadası Belediyesi'yle bağlantılı 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 14’ü tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Kuşadası Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 14 Kişi Tutuklandı
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Kuşadası Belediyesi'yle bağlantılı 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasına karar verildi.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Tutuklananlar arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Özcan, belediye personeli Ercüment Duman, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol, tekniker Atıl Ulaş Bengi, muhasebeci Ertan Sözmener ile iş insanları Şakir Eviz, Emrah Temel ve Yusuf Yazıcı, otel sahibi Hakan Tanır ile inşaat firması sahipleri Resul Mert Çiftçi ve Oğuz Ali Helvacı yer aldı.

Şüphelilerden Macit Günel hakkında 'ev hapsi' ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. İsmail Yurtseven ve Şefik Çalık hakkındaysa imza yükümlülüğüyle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve hesap hareketleri incelendi. Bu incelemelerin ardından rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine ilişkin makul suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.

Görevinden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Son operasyondaysa hakkında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 17'si yakalandı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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