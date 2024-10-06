Tepkilerin Odağındaki Azra Akın'dan Yanıt Geldi! 'Yanlış Öğretilerin Esiri Oluyorsunuz'

Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen doğum yapan kadınları yargılar bir tavırla çekilen kamu spotu, eleştirilmeye devam ediyor. Sosyal medyada ünlü isimler de dahil birçok kadın, videonun vajinal doğumu desteklemek yerine sezaryen doğumu hedef almayı amaçladığını vurgulayarak, kullanılan dilin sorunlu olduğuna işaret etti.

2002 Dünya Güzeli unvanını taşıyan ünlü oyuncu ve sunucu Azra Akın'ın, bu eleştirilerin arasında, Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılması tepki çekti. Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Akın, siyasi bir figür olmadığını vurgulayarak, Türk kadınlarını ilgilendiren sağlıkla ilgili çok önemli bir konuda kendi düşünceleri ve deneyimleriyle örtüşen bir kampanyaya katkı sağlamak istediğini belirtti.

'KADININ NASIL DOĞURACAĞI TABİ Kİ KENDİ KARARI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a etkinliğe daveti için teşekkür eden Azra Akın, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün üzülerek görmekteyim ki ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler, aynı konuda bayrağı en önde taşımakta, konuları derinine düşünme ve değerlendirme fırsatını ellerinin tersiyle itmektedirler. Tamamen kadını ilgilendiren ve kadın vücudunun mucizelerinden biri olan kutsal doğum işlevinde, öncelikle ve elbette kimin nasıl ve ne şekilde doğuracağı kadının kararı olmalıdır. Ancak bu kararı alırken de bebek ve anne sağlığını ikinci plana atan yanlış öğreti ve korkuların esiri olmamalılardır. Yanlış anlaşılmamak adına, tıbbi olarak gerekli durumlarda sezaryen iyi ki var. Bebeğimizi ve bizi kurtarıyor.

'TERS GİDEN UYGULAMALARA KARŞIYIM'

Aynı zamanda, bugün ülkemizde ne yazık ki oranı tüm gelişmiş ülkelerin yaklaşık iki katına çıkmış sezaryen doğum hakkında, ülkem yetkililerinin ters giden bazı uygulamalara karşı tedbir alması, toplumu bu konuda uyarması ve bilinçlendirmesi gibi önemli çalışmaları her zaman destekleyeceğimi belirtmek isterim."

Kaynak: AA