Şarbon Hastalığıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bayburt’ta şarbon hastalığıyla ilgili zoom üzerinden bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, şarbon hastalığıyla mücadele yöntemleri ve uygulamaları ele alındı.

Şarbon Hastalığıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kürşad Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibelek başkanlığında zoom üzerinden gerçekleştirilen şarbon hastalığı bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, şarbon hastalığının seyri ve 2025 yılında yapılacak aşılama çalışmaları ile alakalı fikir alışverişi yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, devam ettirilecek olan uygulamalar ele alınarak, hastalıkla mücadele yöntemleri görüşüldü.

Kaynak: İHA

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