10 Yıl Hüküm Giymiş Firari Yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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10 Yıl Hüküm Giymiş Firari Yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde 3 suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 3 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 2 dosyadan kasten yaralama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçu olmak üzere 3 suçtan aranan ve 10 yıl 3 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.A. Hallaçlar Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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