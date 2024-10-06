İçişleri Bakanı Operasyonda Yaralanan Polisi Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tuzla'daki operasyonda yaralanan polis memuru Köş'e ziyaret

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İçişleri Bakanı Operasyonda Yaralanan Polisi Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis memuru Köş'ün 3 Ekim Perşembe günü Tuzla'da düzenlenen bir operasyonda açılan ateş sonucu ağır yaralandığını anımsattı.

Köş'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür doktorları durumunun iyiye gittiğini, bir müddet daha yoğun bakım ünitesinde kalacağını, planladıkları bir operasyon olmadığını söylediler. Rabb'im Ademimizi evladına, eşine, ailesine ve vatanımıza bağışladı. Kahraman mesai arkadaşıma acil şifalar diliyorum. Gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Kaynak: AA

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